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Малюська прокомментировал решение ЕСПЧ о незаконности люстрации пяти украинских чиновников

Европейский суд по правам человека признал неправомерной не саму люстрацию, а ее избыточный объем, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Пять бывших украинских чиновников успешно обжаловали свое увольнение в ЕСПЧ; сегодня решение вступило в законную силу.

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Малюська: Сделаем все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации
Малюська: Сделаем все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Проигрыш Украины в Европейском суде по правам человека по делу о незаконности люстрации пяти бывших чиновников не означает, что сам люстрационный механизм европейские судьи признали неправомерным. Избыточным признан объем люстрационных мер, написал в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Мы не будем сидеть, сложа руки, а сделаем все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде", – заявил глава Минюста.

Готовится законопроект о создании комиссии, которая будет рассматривать жалобы граждан, считающих свою люстрацию неправомерной, сообщил Малюська. Предполагается, что комиссия будет рассматривать возможность восстановления человека в должности (если она не была сокращена или реорганизована) и выплаты разницы в его заработках.

"Описанный выше механизм не будет применяться к категории граждан, чья люстрация была обоснованной", – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1064844893896232&id=100011121947008

ЕСПЧ рассматривал дело "Полях и другие против Украины". Заявителями выступили пять бывших украинских чиновников, которые были уволены в рамках закона о люстрации в 2014 году и безуспешно обжаловали свое увольнение в украинских судах:

  • бывший заместитель начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Украины Вячеслав Полях;
  • экс-сотрудник Главного управления Министерства доходов и сборов в Николаевской области Дмитрий Басалаев;
  • бывший заместитель прокурора Черниговской области Александр Ясь;
  • экс-начальник налоговой инспекции в Яремче Ивано-Франковской области Роман Якубовский;
  • экс-замначальника управления агропромышленного развития Александровской районной государственной администрации Донецкой области Сергей Бондаренко.

Ссылаясь на ст. 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по правам человека, все заявители жаловались на свое увольнение и последствия, которые оно имело для них.

17 октября 2019 года ЕСПЧ опубликовал решение по их жалобе. Он установил нарушение ст. 6 конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации.

В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена президентства Виктора Януковича.

16 января Украина обжаловала решение ЕСПЧ. По данным "Европейской правды", Большая палата суда не удовлетворила запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение 25 февраля вступило в силу.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников – 983 фамилии.

Теги: ЕСПЧ, люстрация, Минюст, Денис Малюська
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