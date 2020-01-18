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Украина обжаловала решение ЕСПЧ по закону о люстрации

Украина подала в Большую палату Европейского суда по правам человека жалобу на решение ЕСПЧ, который признал нормы закона о люстрации нарушением Конвенции о защите прав человека, рассказал министр юстиции Денис Малюська.

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Срок обжалования решения ЕСПЧ истекал 17 января, рассказал Малюська
Срок обжалования решения ЕСПЧ истекал 17 января, рассказал Малюська
Фото: Denis Malyuska / Facebook

16 января Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, признавшего нормы закона "Об очищении власти" (люстрации) нарушением Конвенции о защите прав человека. Об этом 18 января "РБК-Украина" сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Подано заявление в Большую палату ЕСПЧ 16 января вечером", – сообщил он.

Срок обжалования решения ЕСПЧ истекал 17 января.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный Суд несколько раз откладывал рассмотрение этого представления. 4 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению вопроса

В Минюсте заявили, что если Конституционный Суд Украины признает неконституционным закон "Об очищении власти", на свои должности смогут вернуться более 900 люстрированных чиновников.

17 октября 2019 года ЕСПЧ признал люстрацию пяти украинских чиновников нарушающей права человека.

30 октября Малюська заявлял, что Украина намерена обжаловать решение ЕСПЧ по люстрации. Министр утверждал, что в решении ЕСПЧ до конца не ясно, каким образом надо поменять закон, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека.

Теги: Украина, ЕСПЧ, Конституционный Суд, права человека, люстрация, закон, чиновники, конвенция, суд, жалоба, Денис Малюська
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