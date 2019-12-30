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Малюська будет инициировать пересмотр закона о люстрации

Министр юстиции Украины Денис Малюська выступает за пересмотр закона о люстрации после решения Европейского суда по правам человека, который констатировал значительные нарушения Конвенции по правам человека.

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Малюська заявил, что закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ
Малюська заявил, что закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ
Фото: minjust.gov.ua

Министр юстиции Украины Денис Малюська выступает за пересмотр закона о люстрации после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконной люстрацию пяти украинских чиновников, которую провели в соответствии с законом "Об очищении власти". Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о том, будет ли министерство инициировать изменение закона.

"Будем. Вопрос только в том, как и когда мы это сделаем, но однозначно закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ. Единственное что, прочитав это решение, я не могу сказать, что на 100% понял, что от нас хочет Европейский суд и каким образом надо поменять закон, чтобы он устроил ЕСПЧ и отвечал Конвенции о защите прав человека", – сказал министр.

Малюська отметил, что решение суда довольно размытое и "в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые нужно было бы изменить или отменить".

"То есть общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначен, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда. Это сложное решение и не совсем однозначное", – сказал он.

Отвечая на вопрос об инициативе президента Владимира Зеленского расширить люстрацию на чиновников, которые были при власти с 2014 года, Малюська ответил что "расширение объема люстрации не актуально".

"Евросуд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею не поддерживали", – сказал он.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный Суд несколько раз откладывал рассмотрение этого представления. 4 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению вопроса

В Минюсте заявили, что если Конституционный Суд Украины признает неконституционным закон "Об очищении власти", на свои должности смогут вернуться более 900 люстрированных чиновников.

Теги: ЕСПЧ, люстрация
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