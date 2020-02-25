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Решение ЕСПЧ по поводу люстрации пяти украинских чиновников вступило в силу

В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека признал незаконной люстрацию пяти украинских чиновников, которую провели в соответствии с законом "Об очищении власти". 24 февраля 2020 года решение вступило в силу.

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В ЕСПЧ обратились пять украинских чиновников, уволенных в 2014 году в рамках закона о люстрации
В ЕСПЧ обратились пять украинских чиновников, уволенных в 2014 году в рамках закона о люстрации
Фото: EPA

Решение Европейского суда по правам человека о незаконности люстрации пяти украинских чиновников, которую провели в соответствии с законом "Об очищении власти", 24 февраля вступило в силу. Об этом сообщается на сайте суда.

"Это решение вступило в законную силу в соответствии с п. 2 ст. 44 Конвенции [о защите прав человека и основных свобод]", – сказано на странице документа.

В этой статье говорится, что постановление любой из палат ЕСПЧ становится окончательным, если:

  • стороны не заявляют, что они будут просить о передаче дела в Большую палату;
  • по истечении трех месяцев с даты вынесения постановления не поступило обращения о передаче дела в Большую палату;
  • коллегия Большой палаты отклоняет обращение о передаче дела согласно ст. 43.

ЕСПЧ рассматривал дело "Полях и другие против Украины". Заявителями выступили пять бывших украинских чиновников, которые были уволены в рамках закона о люстрации в 2014 году и безуспешно обжаловали свое увольнение в украинских судах:

  • бывший заместитель начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Украины Вячеслав Полях;
  • экс-сотрудник Главного управления Министерства доходов и сборов в Николаевской области Дмитрий Басалаев;
  • бывший заместитель прокурора Черниговской области Александр Ясь;
  • экс-начальник налоговой инспекции в Яремче Ивано-Франковской области Роман Якубовский;
  • экс-замначальника управления агропромышленного развития Александровской районной государственной администрации Донецкой области Сергей Бондаренко.

Ссылаясь на ст. 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по правам человека, все заявители жаловались на свое увольнение и последствия, которые оно имело для них.

17 октября 2019 года ЕСПЧ опубликовал решение по их жалобе. Он установил нарушение ст. 6 конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации.

В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена президентства Виктора Януковича.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что 16 января Украина обжаловала решение ЕСПЧ, заявление было подано в Большую палату суда. По данным "Европейской правды", Большая палата не стала удовлетворять запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение вступило в силу.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников – 983 фамилии.

Теги: ЕСПЧ, права человека, люстрация, конвенция, Европейский суд, жалоба
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