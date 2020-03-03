Адвокат Козаченко: Суды должны рассмотреть обращение люстрированного чиновника за месяц. А они не рассматривали годами. Это и обозначил ЕСПЧ

Украинские суды должны рассматривать обращения люстрированных чиновников в течение одного месяца, однако многие дела не рассматривались годами. Именно это обозначил Европейский суд по правам человека в своем решении по делу о люстрации пяти украинских чиновников, сказала в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат, соучредитель Общественного люстрационного комитета, соавтор закона "Об очищении власти" Татьяна Козаченко.

"ЕСПЧ – это международная практика защиты людей от произвола государств. Именно человек, его жизнь и безопасность являются наивысшей социальной ценностью, это закреплено и в Конституции Украины. И когда человека увольняют с государственной должности, то есть от имени государства, отставка должна быть аргументирована, обоснована и законна, чтобы государство не самовольничало, выбирая наиболее лояльных и удобных для себя чиновников. Поэтому, к примеру, в других странах – в Германии, Франции, Нидерландах – уволить человека с работы крайне сложно, почти невозможно. Но там также крайне сложно представить, что чиновник без ответственности может возглавлять учреждение, которое дискредитировало себя коррупцией, нарушением прав и свобод граждан, не обеспечило роботу надлежащим образом в сфере государственного управления. Дело в том, что ЕСПЧ рассматривает конкретную ситуацию в отношении конкретного человека и не дает оценки политической ситуации в стране, ставит право на труд выше, чем право государства на увольнение и запрет доступа к государственным должностям по определенным коллективным критериям, чтобы государство не злоупотребляло и не увольняло людей "пачками", – отметила Козаченко.

Она подчеркнула, что убийства людей на Майдане – достаточный, по мнению украинцев, аргумент для отставки топ-чиновников.

"ЕСПЧ не отвечает на вопрос, а что делать, если эти топ-чиновники, осуществляя государственное управление, в своей совокупности и составляли власть государства, их действия и/или бездействие, а точнее управление, и привели к массовому нарушению прав и свобод граждан, расстрелу населения, фактической потере части территории Украины? Смерти людей – для украинцев достаточный аргумент, чтобы требовать отстранения от государственных должностей топ-чиновников, которые не обеспечили безопасность в стране, защиту людей, их прав, и требовать временного запрета чиновникам занимать государственные должности. А это и есть люстрация", – заявила адвокат.

По ее словам, украинские суды подолгу рассматривают дела не только люстрированных чиновников, но и рядовых граждан.

"Как отстранить топ-чиновников и кто должен проверить их действия на правомерность? Они сами должны себя проверить? В законе "Об очищении власти" не идет речь о конкретных фамилиях. Там меняются не люди, там страна устанавливает на опыте, в каких чиновниках она не нуждается: кто руководил государственными органами более года в недемократическом режиме. Наруководились. Если чиновника уволили, суд должен при его обращении проверить, был ли соблюден действующий закон, ведь уволить могли как по закону, так и с нарушением. Суды должны рассмотреть такие споры на протяжении месяца. А суды останавливали дела и годами их не рассматривали. Именно это и обозначил ЕСПЧ. Фактически чиновники не имели права на правосудие в разумные сроки. Хотя были одиночные избирательные решения по конкретным топ-чиновникам с возвращением их на должности. И это многое говорит об уровне правосудия в Украине. Но ведь и дела всех остальных граждан могут рассматриваться годами, люди годы проводят в тюрьмах без вынесения приговора. Это проблемы закона или реалии работы судебной системы? Я задаю вопросы, чтобы те, кто читает, сами для себя ответили на них", – сказала Козаченко.

По ее мнению, люстрация – это один из способов снять напряжение в обществе.

"Люстрация – это исключительная мера, политико-юридический акт, мини-конституция, чтобы прекратить противостояние, предотвратить самосуд людей над чиновниками, снять народный гнев. Эту меру невозможно применить, если нет исторических предпосылок, когда просто не существует других механизмов перегрузить власть, которая себя скомпрометировала. Соответствие закона Конституции рассматривает КСУ. Именно он должен определить, было ли сбалансированным решение об очищении власти в парламенте в тех политических условиях, которые были в Украине. В соответствии с законом, неотложные производства КСУ должен рассматривать за месяц, а он рассматривает уже больше четырех лет", – отметила адвокат.

Она считает, что люстрация была взвешенной и законной мерой, которая отвечала сложившейся в Украине ситуации.

"Если решение будет принято с привязкой к смене последующей власти, а не к исключительным историческим событиям, или с привязкой к решению ЕСПЧ, оно будет не столько правовым, сколько политико-конформистским для самих судей и для заинтересованного политического истеблишмента. Закон об очищении власти дал возможность отстранить от должностей соразмерный круг чиновников, но недостаточный для Украины. Учитывая произошедшее на Майдане, на мой взгляд, то, что принял парламент, было взвешенной и законной мерой. Право каждого человека иметь достойные органы государственной власти, сформированные прозрачно, и таких чиновников, которые служат, прежде всего, не государству, а закону и народу. В этом ключевая разница", – резюмировала Козаченко.

ЕСПЧ рассматривал дело "Полях и другие против Украины". Заявителями выступили пять бывших украинских чиновников, которые были уволены в рамках закона о люстрации в 2014 году и безуспешно обжаловали свое увольнение в украинских судах:

бывший заместитель начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Украины Вячеслав Полях;

экс-сотрудник Главного управления Министерства доходов и сборов в Николаевской области Дмитрий Басалаев;

в Николаевской области Дмитрий Басалаев; бывший заместитель прокурора Черниговской области Александр Ясь;

экс-начальник налоговой инспекции в Яремче Ивано-Франковской области Роман Якубовский;

экс-замначальника управления агропромышленного развития Александровской районной государственной администрации Донецкой области Сергей Бондаренко.

Ссылаясь на ст. 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по правам человека, все заявители жаловались на свое увольнение и последствия, которые оно имело для них.

17 октября 2019 года ЕСПЧ опубликовал решение по их жалобе. Он установил нарушение ст. 6 конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации.

В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена президентства Виктора Януковича.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что 16 января 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ, заявление было подано в Большую палату суда. По данным "Европейской правды", Большая палата не стала удовлетворять запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение вступило в силу.

Решение ЕСПЧ по поводу люстрации пяти украинских чиновников вступило в силу 24 февраля.

Как сказано в ст. 17 закона Украины о выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека, украинские суды при рассмотрении дел применяют Конвенцию о защите прав человека и практику ЕСПЧ как источник права.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников – 983 фамилии.