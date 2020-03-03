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В “Слуге народа” считают, что Гончарук подаст заявление об отставке

Главным кандидатом на должность премьер-министра Украины в случае отставки Алексея Гончарука является действующий вице-премьер Денис Шмыгаль, заявляют источники агентства "РБК-Украина" в "Слуге народа".

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В "Слуге народа" считают, что Гончарук может написать заявление об отставке после сегодняшнего заседания фракции
В "Слуге народа" считают, что Гончарук может написать заявление об отставке после сегодняшнего заседания фракции
Фото: kmu.gov.ua

Во фракции “Слуга народа” в Верховной Раде считают, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подаст заявление об отставке. Об этом пишет “РБК-Украина”, ссылаясь на источник в руководстве фракции.

По словам собеседника агентства, вопрос может быть решен после заседания фракции при участии президента Владимира Зеленского, которое запланировано на вечер 3 марта.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что у фракции есть много вопросов к Гончаруку, однако парламент не сможет его уволить, если он сам не подаст заявление.

"Поддержу, если он напишет заявление. Ведь другого способа нет. Если он заявление не пишет, мы не можем его отправить в отставку... Во фракции тоже говорят, что есть много вопросов к господину Гончаруку и они уже перезрели", – заявила она.

Источники во фракции утверждают, что в случае отставки Гончарука новым премьером может быть назначен действующий вице-премьер – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Собеседник агентства считает, что Шмыгаль может быть назначен на должность с испытательным сроком. Бизнесменов Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского в качестве кандидатов на пост премьера в “Слуге народа” больше не называют, отмечает агентство.

На 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Гончарука в отставку с должности премьера.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

СМИ писали, что Гончарук снова написал заявление об отставке. Однако премьер опроверг эту информацию 2 марта.

Теги: Верховная Рада, Кабинет Министров, Ирина Верещук, отставка, Слуга народа, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль, Кабмин
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