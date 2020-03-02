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Влащенко о вероятности назначения Шмыгаля премьером: Вариант неплохой. Возможно, даже хороший. Умеет говорить и молчать, когда надо

На вопрос о возможном назначении премьер-министром вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль ответил уклончиво, рассказала телеведущая и генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко.

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Наташа Влащенко: В целом, Денис мне понравился
Наташа Влащенко: В целом, Денис мне понравился
Фото: Natasha Vlaschenko / Facebook

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко заявила, что новый вице-премьер Данис Шмыгаль может быть "неплохим и, возможно, даже хорошим" вариантом в качестве замены действующему премьеру Алексею Гончаруку. Об этом журналистка написала 2 марта в своем Facebook.

"Ходят слухи, что Дениса Шмигаля готовят на премьера. В программе, кстати, я у него прямо спросила. Ответил уклончиво. В целом, Денис мне понравился. Разве что чуть более осторожный, чем я люблю. У нас там был смешной баттл насчет "новых лиц", – заявила она. – Так что вариант неплохой. Возможно, даже хороший. Умеет говорить и молчать, когда надо. Подчеркивает, что работает в команде. Может быть жестким".

https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/1819176221552092

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

На 16.00 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначено внеочередное заседание Верховной Рады. В повестку дня включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

По информации "Украинской правды", на внеочередном заседании парламента депутаты могут назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра по делам оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности, а также провести голосование за отставку премьер-министра.

Сам Гончарук считает, что говорить о кадровых перестановках в Кабмине рано.

Теги: Наташа Влащенко, премьер-министр, Денис Шмыгаль, назначение, Кабмин
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