"Это сакральный закон". Арахамия уверен, что Рада откроет рынок земли

Результаты от принятия закона об открытии рынка земли станут ощутимы через три-четыре года, считает глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Поправки к законопроекту о рынке земли Рада рассматривает с начала 2020 года Фото: rada.gov.ua

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия уверен, что парламент примет законопроект об открытии рынка земли в Украине. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 3 марта.

"Я уверен, что [закон] будет принят. Я убежден, что это сакральный закон для страны, который покажет себя через три-четыре года. Уже через три месяца после того, как мы примем этот законопроект, никто не будет помнить об этих баталиях, ведь фактически рынок земли и так существует. Люди, далекие от аграрного бизнеса, думают, что происходит что-то радикально новое. Теневой рынок земли был и есть, откройте сайт OLX – там полно объявлений о покупке и продаже земли. При этом государство с этого ничего не имеет по сути, а люди не получают реальную цену за землю", – подчеркнул депутат.

Он назвал действующий мораторий на продажу земель сельхозназначения "аналогом крепостного права".

Арахамия добавил, что после законопроекта о рынке земли нужно будет принять "порядка 24 законов, которые в едином пакете регулируют всю эту отрасль".

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє”.

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.