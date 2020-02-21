Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Рада рассмотрела 1506 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли

Народные депутаты Украины не поддержали ни одну из 1506 рассмотренных поправок к законопроекту о рынке земли.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Все поправки нардепами были отклонены
Все поправки нардепами были отклонены
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада сегодня закончила рассмотрение 1506-й поправки к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По результатам голосования все поправки были отклонены.

Парламентарии продолжат рассматривать их на следующем пленарном заседании, которое запланировано на 3 марта.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправокНардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%. 

Теги: Верховная Рада, законопроект, голосование, земельная реформа, рынок земли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мне кажется, это издевательство". 25-летняя невеста Павлика объяснила, почему на их свадьбе не будет младшего сына певца
"Мне кажется, это издевательство". 25-летняя невеста Павлика объяснила, почему на их свадьбе не будет младшего сына певца
"Пошли необратимые процессы". Остапчук пожаловался на проблемы с зубами
"Пошли необратимые процессы". Остапчук пожаловался на проблемы с зубами
Мировые знаменитости записали видео в поддержку мальчика, над которым издевались в школе
Мировые знаменитости записали видео в поддержку мальчика, над которым издевались в школе
Джамала выпустила альбом "Свої" с участием alyona alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy
Джамала выпустила альбом "Свої" с участием alyona alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS