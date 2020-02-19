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Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко

Министр обороны Украины (2005–2007). Народный депутат Украины (2007–2014).


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Турборежима в Раде больше нет, он разбился о тысячи однотипных поправок

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Турборежим остановился. Что делать?

Турборежима в Раде больше нет, он разбился о регламентные нормы. Если их не изменить, то этот дождь надолго. Более 4 тыс. однотипных поправок депутаты повносили уже и в последующие (за резонансным земельным) законопроекты. Это означает, что в таком режиме до летних каникул Рада сможет рассмотреть лишь три–четыре законопроекта, не больше. Куча важных для страны решений не будут приняты, что недопустимо. Тупик.

Что делать? Три вещи. Первое – Зеленскому и его правительству готовить проекты более ответственно/качественно и главное – в интересах Украины, без лоббизма чьих-то корпоративных интересов – внутренних или внешних, неважно.

Второе – внести изменения в закон о регламенте и остановить нынешний театр абсурда, когда тысячами одинаковых поправок работа Рады может блокироваться месяцами. Голоса для этого можно найти.

Третье – принять-таки обещанный на выборах закон о референдуме, и в дальнейшем наиболее резонансные проекты выносить на общенациональное обсуждение и решение референдумом. В итоге так будет не только демократичнее, но и быстрее и, по большому счету, даже дешевле.

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Верховная Рада, Анатолий Гриценко, депутаты, законопроект
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