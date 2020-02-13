Притула прокомментировал упреки подписчиков по поводу его отсутствия в Верховной Раде

Подписчики требуют от украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы посещать заседания Верховной Рады.

38-летний украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула на своей странице в Facebook сообщил, что подписчики в личных сообщениях упрекают его в том, что он продолжает гастролировать и не посещает заседания Верховной Рады.

Притула признался, что получает огромное количество сообщений, в которых ему напоминают, что, "как нардеп, он должен ходить на заседания в ВР". Также подписчики упрекают Притулу в "потере всего человеческого после того, как он стал нардепом".

В ответ Притула напомнил, что не является народным депутатом.

"По крайней мере, пока что", – добавил шоумен.

В июне 2019 года Притула записал видеообращение, в котором заявил, что будет баллотироваться на внеочередных выборах в ВР по спискам партии "Голос", лидером которой является Святослав Вакарчук.

По словам Притулы, он попросил Вакарчука внести его в список под 30-м номером, подчеркнув, что это мотивирует его электорат активнее голосовать на выборах.

По итогам выборов, которые проходили 21 июля 2019 года, Притула не прошел в Верховную Раду – партия "Голос" набрала 6,5%, в результате чего 30-е место шоумена в партийных списках оказалось непроходным.