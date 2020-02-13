Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Притула прокомментировал упреки подписчиков по поводу его отсутствия в Верховной Раде

Подписчики требуют от украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы посещать заседания Верховной Рады.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Притула: Я не народный депутат
Притула: Я не народный депутат
Фото: Сергій Притула - офіційна сторінка / Facebook

38-летний украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула на своей странице в Facebook сообщил, что подписчики в личных сообщениях упрекают его в том, что он продолжает гастролировать и не посещает заседания Верховной Рады.

Притула признался, что получает огромное количество сообщений, в которых ему напоминают, что, "как нардеп, он должен ходить на заседания в ВР". Также подписчики упрекают Притулу в "потере всего человеческого после того, как он стал нардепом".

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/2732676773475114

В ответ Притула напомнил, что не является народным депутатом.

"По крайней мере, пока что", – добавил шоумен.

В июне 2019 года Притула записал видеообращение, в котором заявил, что будет баллотироваться на внеочередных выборах в ВР по спискам партии "Голос", лидером которой является Святослав Вакарчук.

По словам Притулы, он попросил Вакарчука внести его в список под 30-м номером, подчеркнув, что это мотивирует его электорат активнее голосовать на выборах.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/1979197372184261/

По итогам выборов, которые проходили 21 июля 2019 года, Притула не прошел в Верховную Раду – партия "Голос" набрала 6,5%, в результате чего 30-е место шоумена в партийных списках оказалось непроходным.

Теги: Верховная Рада, Украина, Святослав Вакарчук, народные депутаты, волонтер, Сергей Притула, партия Голос
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Роуз Макгоуэн обвинила Натали Портман в циничности
Роуз Макгоуэн обвинила Натали Портман в циничности
  "Французский диспетчер". Вышел трейлер фильма с Мюрреем, Суинтон, Дефо, Сейду. Видео
  "Французский диспетчер". Вышел трейлер фильма с Мюрреем, Суинтон, Дефо, Сейду. Видео
  Save It. Вышел клип Assol. Видео
  Save It. Вышел клип Assol. Видео
Билли Айлиш опубликовала фрагмент саундтрека к фильму "007: Не время умирать"
Билли Айлиш опубликовала фрагмент саундтрека к фильму "007: Не время умирать"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS