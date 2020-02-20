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В Раде скупают голоса за законопроект о рынке земли – нардеп Поляков

Внефракционный народный депутат Антон Поляков заявил, что за голосование за законопроект о рынке земли в Верховной Раде предлагают от $20 тыс. до $200 тыс.

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Поляков был исключен из фракции "Слуги народа"
Поляков был исключен из фракции "Слуги народа"
Фото: Anton Polyakov / Facebook

В Верховной Раде скупают голоса народных депутатов за законопроект о рынке земли в Украине. Об этом в эфире ObozTV сообщил внефракционный нардеп Антон Поляков.

Он утверждает, что за голосование предлагают от $20 тыс. до $200 тыс. 

"Сейчас пытаются кулуарно потихоньку голосовать и ведут со всеми переговоры – кому сколько денег, кому какой откат", – сказал Поляков.

"Понятно, что есть "слуги", которые таких денег в жизни не заработают и не увидят, а есть депутаты, которые приезжают в Раду, грубо говоря, на 600-х "мерседесах", им $20 тыс. – это ничего. Плюс кто-то берет деньги за несколько голосов, за 5–10. Сейчас эти переговоры активно ведутся за кулисами", – уверяет нардеп.

Он высказал мнение, что законопроект о рынке земли в результате поддержат во втором чтении и в целом.

"Я прошелся по "слугам народа" специально в начале голосования за землю на позапрошлой неделе. Мажоритарщики, которые были яростно против и боялись ответной реакции из своего округа, уже говорили с улыбкой на лицах – все классно. Я уже понял, что мнение на 180 градусов поменялось", – добавил Поляков.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 3 декабря официально объявил об исключении Полякова из фракции "Слуга народа".

Причиной исключения Полякова назвали прогулы. Нардеп говорил, что пока планирует быть внефракционным. Депутат заявил, что считает это решение фракции "политической расправой", и добавил, что связывает его с главой Офиса президента Андреем Богданом. Поляков также был инициатором сбора подписей за отставку Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора Украины.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправокНардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Согласно опросу, который Киевский международный институт социологии проводил в конце ноября 2019 года, введение рынка земли поддерживает 22% украинцев, против – 59%. 

Теги: Верховная Рада, переговоры, законопроект, голосование, земельная реформа, Слуга народа, рынок земли, Антон Поляков
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