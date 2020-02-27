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Запуск рынка земли поддерживают 15% украинцев – исследование

За последние четыре месяца количество сторонников открытия рынка земли сократилось на семь процентных пунктов, говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

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Против открытия рынка земли выступают 62% украинцев
Против открытия рынка земли выступают 62% украинцев
Фото: pixabay.com

Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения происходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы за рынок земли. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 27 февраля.

Вместе с тем 62% опрошенных выступили бы против рынка земли, еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

В течение ноября 2019-го – февраля 2020 года доля сторонников продажи земли снижалась: в ноябре 2019-го их было 22%, в декабре – 19%, в феврале 2020-го – 15%.

Исследование проводилось с 21-го по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправокНардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Теги: Украина, соцопрос, рынок земли
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