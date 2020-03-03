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Рада уволит Маркарову с должности министра финансов – СМИ

Должность министра финансов Украины вместо Оксаны Маркаровой займет Игорь Уманский, который ранее дважды занимал должность первого замминистра финансов, сообщает НВ.

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Маркарова одна из двух министров, которые сохранили должности и перешли из команды Петра Порошенко в команду Владимира Зеленского
Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности и перешли из команды Петра Порошенко в команду Владимира Зеленского
Фото: Оксана Маркарова / Facebook

4 марта Верховная Рада уволит Оксану Маркарову с должности министра финансов Украины, сообщает НВ со ссылкой на три осведомленных источника.

Ее место может занять Игорь Уманский, который дважды занимал должность первого замминистра финансов: с января 2008 года по март 2010-го и с октября 2014 года по декабрь 2015-го. В 2009–2010 годах он был и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко. Уманский также был внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко с октября 2016 года по март 2019-го.

Данные об этих же кадровых изменениях в министерстве также обнародовал в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности и перешли из команды Петра Порошенко в команду Владимира Зеленского. Она работала в Минфине с марта 2015 года. 

На 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос "о Кабинете Министров". Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Гончарука в отставку с должности премьера.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти "о точечных изменениях", а не об отставке всего Кабмина. "Только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть иммунитет", – отмечал он 28 февраля.

СМИ писали, что Гончарук снова написал заявление об отставке. Однако премьер опроверг эту информацию 2 марта.

Во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде считают, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подаст заявление об отставке, 3 марта сообщило "РБК-Украина".

Теги: Верховная Рада, Украина, правительство, Игорь Уманский, Министерство финансов, отставка, Александр Дубинский, Оксана Маркарова, Слуга народа, Алексей Гончарук, Кабмин
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