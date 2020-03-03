Экстрадиция Левина в Украину откладывается на месяц из-за апелляции – адвокат

Михаил Величко, адвокат подозреваемого в причастности к убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина, сказал, что апелляцию на решение суда об экстракцию в Украину его подзащитного подал другой адвокат – Игорь Мокин. По информации издания "Мост", его нанял глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который, по версии правоохранителей, был заказчиком нападения на Гандзюк.

Херсонский адвокат Игорь Мокин подал апелляционную жалобу на решение болгарского суда об экстрадиции в Украину Алексея Левина, которого подозреваю в причастности к убийству советника городского головы Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом 3 марта сообщило издание "Мост" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание отмечает, что Мокина для Левина нанял глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который, по версии правоохранителей, был заказчиком нападения и частично оплатил преступление.

Адвокат Левина Михаил Величко подтвердил LB.ua, что Мокин подал апелляцию в интересах его подзащитного 28 февраля – в последний день, когда это было возможно сделать.

Величко добавил, что не знает, кто нанял Мокина.

"Я считают, что это бесперспективное дело. Апелляция задерживает экстрадицию где-то на месяц", – сказал защитник.

28 февраля Величко говорил, что советует Левину не подавать апелляцию. "Есть определенные гарантии того, что с ним [Левиным] в Украине все будет хорошо, опасаться ни за свою семью, ни за личную безопасность ему не нужно", – отмечал Величко.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В деле также фигурирует экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.