Экстрадиция Левина в Украину откладывается на месяц из-за апелляции – адвокат

Херсонский адвокат Игорь Мокин подал апелляционную жалобу на решение болгарского суда об экстрадиции в Украину Алексея Левина, которого подозреваю в причастности к убийству советника городского головы Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом 3 марта сообщило издание "Мост" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Издание отмечает, что Мокина для Левина нанял глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который, по версии правоохранителей, был заказчиком нападения и частично оплатил преступление.
Адвокат Левина Михаил Величко подтвердил LB.ua, что Мокин подал апелляцию в интересах его подзащитного 28 февраля – в последний день, когда это было возможно сделать.
Величко добавил, что не знает, кто нанял Мокина.
"Я считают, что это бесперспективное дело. Апелляция задерживает экстрадицию где-то на месяц", – сказал защитник.
28 февраля Величко говорил, что советует Левину не подавать апелляцию. "Есть определенные гарантии того, что с ним [Левиным] в Украине все будет хорошо, опасаться ни за свою семью, ни за личную безопасность ему не нужно", – отмечал Величко.
Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину.
О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск.
Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.
В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.
Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.
В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.
Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.
В деле также фигурирует экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.