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Экстрадиция Левина в Украину откладывается на месяц из-за апелляции – адвокат

Михаил Величко, адвокат подозреваемого в причастности к убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина, сказал, что апелляцию на решение суда об экстракцию в Украину его подзащитного подал другой адвокат – Игорь Мокин. По информации издания "Мост", его нанял глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который, по версии правоохранителей, был заказчиком нападения на Гандзюк.

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Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года
Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года
Фото: Хто замовив Катю Гандзюк? / Facebook

Херсонский адвокат Игорь Мокин подал апелляционную жалобу на решение болгарского суда об экстрадиции в Украину Алексея Левина, которого подозреваю в причастности к убийству советника городского головы Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом 3 марта сообщило издание "Мост" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание отмечает, что Мокина для Левина нанял глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который, по версии правоохранителей, был заказчиком нападения и частично оплатил преступление.

Адвокат Левина Михаил Величко подтвердил LB.ua, что Мокин подал апелляцию в интересах его подзащитного 28 февраля – в последний день, когда это было возможно сделать.

Величко добавил, что не знает, кто нанял Мокина.

"Я считают, что это бесперспективное дело. Апелляция задерживает экстрадицию где-то на месяц", – сказал защитник.

28 февраля Величко говорил, что советует Левину не подавать апелляцию"Есть определенные гарантии того, что с ним [Левиным] в Украине все будет хорошо, опасаться ни за свою семью, ни за личную безопасность ему не нужно",  отмечал Величко.

Суд болгарского города Бургас 21 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину.

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешностьСледователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была "личная неприязнь" к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. МангерРищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

В деле также фигурирует экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.

Теги: Украина, Херсон, убийство, Болгария, арест, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Алексей Левин
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