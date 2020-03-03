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Стал известен предварительный состав нового Кабмина Украины. Несколько министров сохранят посты

Украинские медиа со ссылкой на источники во фракции монобольшинства пишут, что после совещания с участием президента Владимира Зеленского согласован практически весь состав правительства, которое может быть назначено в случае принятия отставки нынешнего премьера Алексея Гончарука.

4 марта в Кабмин могут прийти новые люди
4 марта в Кабмин могут прийти новые люди
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 3 марта озвучил свои кандидатуры на должности министров в переформатированном правительстве, сообщает издание "Буквы".

После обсуждения почти весь состав будущего Кабинета Министров был согласован.

Состав Кабмина, по версии "Букв", будет выглядеть так:

  • Министерство развития экономики и торговли – Роман Жуковский;

  • Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации – Михаил Федоров;

  • Вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов;

  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;

  • Министерство по вопросам оккупированных территорий – Алексей Резников;

  • Министерство промышленного развития и оборонного комплекса – Олег Коростелев;

  • Министерство спорта – Олег Немчинов;

  • Министерство внутренних дел – Арсен Аваков;

  • Министерство финансов – Игорь Уманский;

  • Министерство сельского хозяйства – Тимофей Милованов;

  • Министерство инфраструктуры – Владислав Криклий;

  • Министерство здравоохранения – Илья Емец;

  • Министерство молодежи – Вадим Гутцайт;

  • Министерство социальной политики – Марина Лазебная;

  • Министерство обороны Украины – Андрей Таран;

  • Министерство юстиции – Денис Малюська.

Пост министра энергетики, по информации источников "Украинской правды", займет Иван Плачков. Это издание также утверждает, что Коростелев также займет должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Собеседники "Украинской правды" говорят, что Немчинов станет министром Кабинета Министров (вместо Дмитрия Дубилета), главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба, Гутцайт возглавит новое Министерство спорта, а министром по вопросам молодежи и культуры останется Владимир Бородянский.

Источники ZN.UA отмечают, что кроме Емца, который возглавлял Минздрав в правительстве Николая Азарова, на пост министра здравоохранения претендует также онколог Валерий Зуб.

Медиа не пишут, сохранит ли Анна Новосад должность министра образования.

3 марта депутаты Рады от "Слуги народа" заявили, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал в Верховную Раду заявление о своей отставке. Президент Зеленский предложил назначить премьером вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

На 4 марта по требованию Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. Парламент может отправить Гончарука в отставку с должности премьера только согласно его просьбе.

3 марта на сайте Окружного админсуда Киева появилась новость о том, что гражданин Алексей Гончарук просит запретить спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову включать вопрос об отставке премьер-министра и членов Кабмина в повестку дня внеочередного пленарного заседания парламента 4 марта. Третьим лицом в заявлении указан президент Украины Зеленский. В пресс-службе Кабмина утверждают, что премьер Гончарук заявлений в суд не подавал.

Теги: Кабинет Министров, Владимир Зеленский, Слуга народа
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