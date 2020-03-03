"Политические провокации". Рябошапка заявил, что оснований для его отставки нет

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отметил, что идею о его отставке не поддерживает большинство депутатов Верховной Рады.

Рябошапка (на фото) заявил, что не обсуждал с Зеленским свою возможную отставку Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уверен, что оснований для его отставки на данный момент нет. Об этом он заявил 3 марта в интервью "Главкому".

В ответ на замечание, что нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский собрал 180 подписей за его отставку, Рябошапка отметил, что еще больше депутатов не поддержали эту идею.

"Уверен в том, что нет оснований для моей отставки. Все остальное – это политические провокации", – заявил генпрокурор.

Также Рябошапка отметил, что разговоров с президентов Украины Владимиром Зеленским по поводу отставки у него не было.

По данным СМИ, место Рябошапки в Офисе генпрокурора может занять депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавляет Рябошапка.

НВ сообщало, что накануне внеочередного заседания Верховной Рады, которое по требованию Зеленского назначено на 16.00 4 марта, некоторые депутаты от фракции "Слуга народа" получили документ с подсказками, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету Министров и руководителям силовых ведомств. В частности, парламентариям рекомендуют говорить, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ "не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость".

В повестку внеочередного заседания Рады включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук не исключил, что на заседание могут быть вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

"Украинская правда" сообщала, что в этот день, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. СМИ также писали, что Гончарук снова написал заявление об отставке. Премьер опроверг эту информацию.