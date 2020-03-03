В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Рябошапки

Авторами проекта постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке выступили 158 народных депутатов.

3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Соответствующий документ опубликован на сайте Рады.

Инициаторами законопроекта выступили 158 народных депутатов. Среди них парламентарии от фракции "Слуга народа" и "Оппозиционной платформы – за жизнь".

В документе отмечается, что именно генпрокурор должен организовать работу правоохранителей таким образом, чтобы они обеспечивали права и свободы человека.

"Учитывая важность и срочность установления справедливости по ключевому запросу общества, существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности. Нерасследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствует о нежелании, невозможности или неспособности генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом генпрокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом", – утверждают авторы постановления.

Документ направлен на рассмотрение профильного комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рябошапку главой Генеральной прокуратуры Украины 29 августа 2019 года. 2 января 2020 года в Украине вместо ГПУ заработал Офис генпрокурора, его возглавляет Рябошапка.

Вечером 3 марта на заседании фракции "Слуга народа" депутаты будут обсуждать эффективность работы Рябошапки и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

НВ сообщало, что накануне внеочередного заседания Верховной Рады, которое по требованию Зеленского назначено на 16.00 4 марта, некоторые депутаты от фракции "Слуга народа" получили документ с подсказками, как необходимо аргументировать претензии к Кабинету Министров и руководителям силовых ведомств. В частности, парламентариям рекомендуют говорить, что ни Офис генпрокурора, ни НАБУ "не действуют в соответствии с запросом общества на справедливость".

В повестку внеочередного заседания Рады включены шесть вопросов, официальных деталей о том, что именно имеется в виду под "вопросом о Кабмине", нет.

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук не исключил, что на заседание могут быть вынесены кадровые вопросы, которые касаются Кабинета Министров.

"Украинская правда" сообщала, что в этот день, вероятно, состоится голосование за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. СМИ также писали, что Гончарук снова написал заявление об отставке. Премьер опроверг эту информацию.