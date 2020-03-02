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Рябошапка анонсировал активизацию расследований в отношении чиновников времен Януковича

По словам генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, бывшее руководство Генпрокуратуры проводило тайные переговоры в отношении находившихся под санкциями чиновников времен экс-президента Виктора Януковича.

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Рябошапка: Мы уже распланировали, каким образом можно активизировать расследование
Рябошапка: Мы уже распланировали, каким образом можно активизировать расследование
Фото: ЕРА

Офис генерального прокурора и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) активизируют расследования в отношении бывших чиновников, представлявших режим экс-президента Виктора Януковича.

Об этом 2 марта сообщил "Укринформу" генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Мы сейчас провели аудит дел относительно подсанкционных лиц. Большая часть из них передана в НАБУ, которое пользуется доверием у европейских партнеров. Это также оценено положительно. Мы уже... распланировали, каким образом можно активизировать расследование и наконец предоставить европейским партнерам доказательства того, что эти расследования не заморожены, но активизированы и расследуются дальше", – сказал он.

Генпрокурор признал, что из-за материалов, которые предоставляла ранее Генеральная прокуратура Украины, "европейская сторона имела основания не продлевать персональные ограничительные меры против некоторых представителей режима Януковича".

"Есть проблема, связанная с тем, что в отношении некоторых из этих подсанкционных лиц бывшее руководство Генеральной прокуратуры проводило определенные переговоры – тайные. И европейские эксперты в таких переговорах, собственно, усматривают наличие не правовых, а определенных коррупционных мотивов для преследования этих бывших должностных лиц", – подчеркнул Рябошапка.

Санкции в виде замораживания активов против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в 2014 году и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Виктор Янукович, два его сына, Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего.

Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников: Александр Янукович, Николай Азаров, Пшонка с сыном Артемом, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Ставицкий, Табачник, Курченко.

Как пишет Центр противодействия коррупции, основной причиной постепенной отмены санкций в отношении некоторых украинских экс-чиновников стали "отсутствие расследования Генеральной прокуратурой Украины случаев незаконного присвоения средств и плохое сотрудничество между украинскими и европейскими властями".

Теги: Виктор Янукович, коррупция, санкции, Генеральная прокуратура, расследование, НАБУ, Руслан Рябошапка, Офис генпрокурора
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