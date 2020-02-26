Двух соратников Януковича могут исключить из санкционного списка ЕС – СМИ

Европейский союз 4 марта будет принимать решение об исключении из санкционного списка двух соратников экс-президента Украины Виктора Януковича – экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на диписточник.

Азарова (на фото) и Ставицкого могут исключить из санкционного списка Фото: EPA

Европейский союз 4 марта примет решение относительно санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников. Об этом 25 февраля сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на дипломатический источник.

"В отношении [экс-премьер-министра Украины Николая] Азарова и [экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда] Ставицкого санкции продлены не будут", – сказал источник агентства.

Санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их до 6 марта 2020 года.

Кроме вышеназванных чиновников, в санкционном списке находятся Янукович с сыном, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

13 апреля 2019 года немецкое издание Die Welt со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (EEAS) сообщало, что Евросоюз исключил из санкционного списка приближенных экс-президента Украины Януковича девять человек из-за недостатка доказательств их вины в причинении ущерба территориальной целостности Украины. Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг эту информацию.

24 января 2019 года Оболонский райсуд заочно признал Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России. Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб.