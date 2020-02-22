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Саакашвили: За два месяца до Евромайдана Янукович называл Путина козлом и клятвенно обещал мне, что Украина идет в Европу

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович подвел украинцев, из-за чего они не выдержали и вышли на протесты. По словам Саакашвили, за несколько месяцев до Евромайдана Янукович называл президента РФ Владимира Путина "козлом и чем попало".

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Саакашвили: Я был на Майдане, очень горжусь этим
Саакашвили: Я был на Майдане, очень горжусь этим
Фото: EPA

Перед Революцией достоинства бывший президент Украины Виктор Янукович в разговорах декларировал проевропейский курс Украины. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" 21 февраля сказал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Я был на Майдане, очень горжусь этим, потому что стоял там с героическим украинским народом, с людьми, которые реально жертвовали собой, и никогда об этом не буду жалеть... Украинцы хотят того же, чего хотят нормальные люди везде – жить по-человечески. Украинцы тогда считали, что жить по-человечески – это стремиться в Европу. Я знал хорошо Януковича. Янукович мне клятвенно обещал в ООН – мы встречались за два месяца до всех этих событий – "мы идем в Европу". Он называл [президента РФ Владимира] Путина козлом и всем подряд. Потом развернулся на 180 градусов и подвел украинцев. И украинцы не выдержали этого и вышли на улицу", – сказал политик.

29 ноября 2013 года в Вильнюсе в рамках второго дня саммита "Восточного партнерства" планировалось подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Однако 21 ноября правительство Украины решило приостановить процесс подготовки к заключению соглашения. Позже Янукович объяснил, что поступил так, потому что соглашение противоречило интересам украинских промышленников, чей экспорт был ориентирован на Россию и страны бывшего СССР, а не на Европу.

"С политической точки зрения мне было выгоднее закрыть глаза и подписать Соглашение об ассоциации. Как говорят, отморозиться. И меня потом избрали бы на второй срок. Но стране от этого лучше не стало бы. Я делал все, что было бы лучше для людей", – сказал Янукович в ноябре 2016 года.

После отказа Януковича подписывать соглашение в конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей. 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева были нанесены телесные повреждения 233 протестующим, 49 из которых погибли, сообщали в ГПУ. 

Янукович сейчас проживает в России. 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам тюрьмы.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Владимир Путин, Евромайдан, Украина, Михаил Саакашвили, Революция достоинства
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