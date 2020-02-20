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Олег Сенцов
Олег Сенцов

Украинский режиссер, бывший  политзаключенный.


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В Украине все хотят мира, но не ценой сдачи всего, за что мы боролись эти шесть лет

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Этот день невозможно забыть. Как невозможно простить Януковича, его сообщников и убийц – беркутовцев. Когда на следующий день после расстрела людей на Майдане его так называемые лидеры вышли втроем на вече и сказали, что они договорились с Яныком, их встретили крики "Ганьба!". А Парасюк, выпрыгнув на сцену, озвучил наше общее требование: "Никаких переговоров с убийцами! Только отставка". И Янукович сбежал.

На руках у Путина гораздо больше украинской крови. Но после почти шести лет войны мы имеем ситуацию, когда нам снова предлагают договориться с убийцами. Легализовать ставленников оккупантов, патрулировать вместе с ними границу, дать воду в Крым и так далее. Кто-то не понимает, чем наступление отличается от провокации и кто его начал.

Вряд ли в Украине найдется человек, который хочет воевать вечно. Мы все хотим мира, но не ценой сдачи всего, за что мы боролись эти шесть лет. Мы хотим мира, но только после нашей победы!

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Виктор Янукович, Майдан, Олег Сенцов
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