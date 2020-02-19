В Офисе генпрокурора заверили, что сотрудничают с ЕС для продления санкций против бывших топ-чиновников

В санкционном списке Евросоюза остаются 12 бывших украинских топ-чиновников, в частности экс-премьер Николай Азаров, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший глава правительства Сергей Арбузов. В начале марта срок действия ограничительных мер истекает. По данным журналиста Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, Евросоюз намерен исключить нескольких экс-чиновников из этого списка.

Азаров с февраля 2014 года скрывается в России. Он шесть лет находится под санкциями Евросоюза Фото: EPA

Офис генпрокурора Украины предоставляет европейским партнерам всю необходимую информацию для продления санкций против бывших украинских топ-чиновников. Об этом говорится в ответе управления информационной политики Офиса генпрокурора на запрос издания “ГОРДОН”.

В конце января брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк писал, что Европейский союз может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, старшего сына экс-президента Виктора Януковича, а также с бывшего премьера Сергея Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов Александра Клименко, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.

"Я слышал, что Киеву нужно делать больше", – написал Йозвяк о возможных причинах снятия санкций.

“ГОРДОН” попросил Офис генпрокурора разъяснить, расследуются ли уголовные производства в отношении беглых экс-чиновников (в частности, в отношении Азарова, Арбузова, Клименко и Пшонки), сотрудничает ли прокуратура с европейскими институтами для продления санкций против указанных лиц и получал ли Офис генпрокурора запросы из ЕС для продления ограничительных мер.

В управлении информационной политики заявили, что подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса объявлены Азарову и Пшонке. Сообщалось ли о подозрениях другим беглым политикам, в ответе не уточняется.

“Офис генпрокурора совместно с Министерством иностранных дел Украины обеспечивает взаимодействие с Европейской службой внешней деятельности по вопросам продления ограничительных мер, применяемых Советом ЕС в отношении бывших украинских чиновников. [Украина] информирует европейскую сторону о состоянии уголовного преследования этих лиц, в том числе отвечая на ноты ЕСВД”, – заявили в прокуратуре.

В ответе также подчеркивается, что прокуратура предпринимает “исчерпывающие меры по обеспечению всесторонности, полноты и объективности” расследования, а также “по взаимодействию с европейскими институтами по вопросам продления санкций путем предоставления дополнительной необходимой информации в ответ на их запросы”.

“Другие запрашиваемые сведения представляют тайну следствия и не подлежат разглашению”, – заключили в Офисе генпрокурора.

Санкции в виде замораживания активов против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в 2014 году и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына, Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего.

Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников: Александр Янукович, Николай Азаров, Пшонка с сыном Артемом, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Ставицкий, Табачник, Курченко.

Как пишет Центр противодействия коррупции, основной причиной постепенной отмены санкций в отношении некоторых украинских экс-чиновников стали "отсутствие расследования Генеральной прокуратурой Украины случаев незаконного присвоения средств и плохое сотрудничество между украинскими и европейскими властями".