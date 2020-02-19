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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Офисе генпрокурора заверили, что сотрудничают с ЕС для продления санкций против бывших топ-чиновников

В санкционном списке Евросоюза остаются 12 бывших украинских топ-чиновников, в частности экс-премьер Николай Азаров, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший глава правительства Сергей Арбузов. В начале марта срок действия ограничительных мер истекает. По данным журналиста Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, Евросоюз намерен исключить нескольких экс-чиновников из этого списка.

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Азаров с февраля 2014 года скрывается в России. Он шесть лет находится под санкциями Евросоюза
Азаров с февраля 2014 года скрывается в России. Он шесть лет находится под санкциями Евросоюза
Фото: EPA

Офис генпрокурора Украины предоставляет европейским партнерам всю необходимую информацию для продления санкций против бывших украинских топ-чиновников. Об этом говорится в ответе управления информационной политики Офиса генпрокурора на запрос издания “ГОРДОН”.

В конце января брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк писал, что Европейский союз может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, старшего сына экс-президента Виктора Януковича, а также с бывшего премьера Сергея Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов Александра Клименко, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.

"Я слышал, что Киеву нужно делать больше", – написал Йозвяк о возможных причинах снятия санкций.

“ГОРДОН” попросил Офис генпрокурора разъяснить, расследуются ли уголовные производства в отношении беглых экс-чиновников (в частности, в отношении Азарова, Арбузова, Клименко и Пшонки), сотрудничает ли прокуратура с европейскими институтами для продления санкций против указанных лиц и получал ли Офис генпрокурора запросы из ЕС для продления ограничительных мер.

В управлении информационной политики заявили, что подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса объявлены Азарову и Пшонке. Сообщалось ли о подозрениях другим беглым политикам, в ответе не уточняется.

“Офис генпрокурора совместно с Министерством иностранных дел Украины обеспечивает взаимодействие с Европейской службой внешней деятельности по вопросам продления ограничительных мер, применяемых Советом ЕС в отношении бывших украинских чиновников. [Украина] информирует европейскую сторону о состоянии уголовного преследования этих лиц, в том числе отвечая на ноты ЕСВД”, – заявили в прокуратуре.

В ответе также подчеркивается, что прокуратура предпринимает “исчерпывающие меры по обеспечению всесторонности, полноты и объективности” расследования, а также “по взаимодействию с европейскими институтами по вопросам продления санкций путем предоставления дополнительной необходимой информации в ответ на их запросы”.

“Другие запрашиваемые сведения представляют тайну следствия и не подлежат разглашению”, – заключили в Офисе генпрокурора.

Санкции в виде замораживания активов против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в 2014 году и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына, Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего.

Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников: Александр Янукович, Николай Азаров, Пшонка с сыном Артемом, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Ставицкий, Табачник, Курченко.

Как пишет Центр противодействия коррупции, основной причиной постепенной отмены санкций в отношении некоторых украинских экс-чиновников стали "отсутствие расследования Генеральной прокуратурой Украины случаев незаконного присвоения средств и плохое сотрудничество между украинскими и европейскими властями".

Теги: Виктор Янукович, Николай Азаров, Виталий Захарченко, Сергей Курченко, Андрей Клюев, Дмитрий Табачник, Виктор Пшонка, санкции, Александр Янукович, Андрей Портнов, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий, Евросоюз, Рикард Йозвяк, Центр противодействия коррупции, Офис генпрокурора
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