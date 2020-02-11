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ЕС снимет санкции с Азарова и Ставицкого – журналист

Окончательное решение о снятии санкций с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого будет объявлено на следующей неделе, предполагает журналист Рикард Йозвяк.

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С Азарова санкции снимут, а с Януковича нет, выяснил журналист, работающий в Брюсселе
С Азарова санкции снимут, а с Януковича – нет, выяснил журналист, работающий в Брюсселе
Фото: ЕРА

Евросоюз отменит санкции, введенные в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Об этом 11 февраля написал в Twitter брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

При этом бывший президент Виктор Янукович и его сын Александр останутся под санкциями, добавил журналист.

"Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение шести месяцев. Еще девять человек, в том числе его отец, – в течение 12 месяцев", – написал Йозвяк.

По его данным, официальное подтверждение ожидается на следующей неделе.

Впервые о возможности снятия санкций с Азарова, Ставицкого и Януковича-младшего Йозвяк сообщал 28 января.

Санкции в виде замораживания активов Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в 2014 году и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, его два сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко. 

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. 

Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников: Александр Янукович, Николай Азаров, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Ставицкий, Табачник, Курченко.

Теги: Виктор Янукович, Николай Азаров, санкции, Александр Янукович, Эдуард Ставицкий, Евросоюз, Рикард Йозвяк
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