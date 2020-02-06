Дело Азарова передали в антикоррупционный суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу адвоката подозреваемых по делу, фигурантом которого является беглый премьер-министр Украины Николай Азаров, и приняла решение передать материалы по жалобе адвоката в ВАКС.

Печерский районный суд Киева передал в Высший антикоррупционный суд материалы дела в отношении экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом сообщило издание "Судова влада України".

"Сегодня, 5 февраля 2020 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу №757/40117/19-к, фигурантом которого является премьер-министр Украины 2010–2014 годов, на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года", – говорится в сообщении.

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей приняла решение отменить постановление Печерского райсуда и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке судьями этого суда.

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит, говорится в сообщении.

О каком именно производстве идет речь, не сообщается.

Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России. В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств.