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В Милане будут судить сына Азарова за отмывание взятки от Клюева – СМИ

В 2010 году сын экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексей получил $18 млн от бывшего главы Администрации Президента Украины Андрея Клюева за его назначение на должность вице-премьер-министра в правительстве, которое возглавлял Николай Азаров; деньги были отмыты через фиктивную фирму в Италии, пишет Corriere Della Sera.

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Николай Азаров (на фото) и его сын выехали из Украины после смены власти в 2014 году
Николай Азаров (на фото) и его сын выехали из Украины после смены власти в 2014 году
Фото: ЕРА

Прокуратура Милана (Италия) обратилась в суд с требованием привлечь к ответственности сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея за возможное создание фиктивной фирмы и отмывание денег, которые семья Азаровых якобы получила в качестве взятки от бывшего главы Администрации Президента Украины Андрея Клюева.

Об этом говорится в статье, которая была опубликована в итальянском печатном издании Corriere Della Sera, написала газета L'Unione Sarda 14 января. 

По данным Corriere Della Sera, Алексей Азаров в 2010 году получил $18 млн за назначение Клюева вице-премьер-министром Украины в правительстве, возглавляемом Николаем Азаровым.

Эти деньги были отмыты через фиктивную итальянскую фирму "Agosto 2012 srl", которая в 2012 и 2013 годах купила две "роскошные" виллы на Сардинии и в районе Гольфо-ди-Маринелла, считает следствие.  

Эту информацию итальянские правоохранители получили от тогдашней Генеральной прокуратуры Украины, а также в ходе следственных действий на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии, которые проходили под координацией "Евроюста" – агентства Европейского союза, имеющего дело с судебными органами.

Виллы были конфискованы, но позже арест сняли по ходатайству адвокатов подозреваемых. Сейчас недвижимость снова арестована – по требованию украинских правоохранителей, пишет газета. 

Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. Азаров и его сын выехали из Украины после смены власти в 2014 году. Они находятся в розыске, внесены в санкционные списки США и ЕС.

Осенью 2019-го в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону политик сообщил, что в РФ получил статус беженца. 

В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств, он находится в розыске. Помимо дела о хищении бюджетных денег при создании правительственной телекоммуникационной сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", экс-премьер фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, о завладении сжиженным газом, который принадлежал компаниям "Укргазвидобування" и "Укрнафта", на сумму 2,2 млрд грн, а также в деле о получении 140 млн грн за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.

Теги: Николай Азаров, Андрей Клюев, Италия, недвижимость, Алексей Азаров, правоохранители, взятка, Евроюст, суд, назначение
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