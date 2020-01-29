Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тытыч: С Азарова вполне могут снять санкции. У нас же никто никуда не торопится – прогресса в его деле я не вижу

Никаких изменений по заочному расследованию в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова не происходит, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тытыч: Когда у Евросоюза закончится терпение продлевать санкции? На мой взгляд, это уже должно было произойти
Тытыч: Когда у Евросоюза закончится терпение продлевать санкции? На мой взгляд, это уже должно было произойти
Фото: grd.gov.ua

Евросоюз может снять санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова, так как в деле против него в Украине нет прогресса, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч.

"Мы занимаемся этим вопросом в контексте наших прямых обязанностей как представителей потерпевших. Азаров и сын [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича фигурируют как члены преступной организации. Мы работаем над передачей в суд дела по Януковичу и другим из его группы. И интересуемся возможностью взыскания активов во исполнение гражданских исков. Санкции против них вводили как меры предосторожности. Ведь Украина установила, что эта преступная организация незаконным путем выводила из страны бюджетные деньги. И эти средства в том числе находились на их зарубежных счетах. Евросоюз тогда отреагировал на обещания наших политиков и ввел санкции, поверив, что тут будут что-то расследовать. Слушая заявления руководства Украины, в ЕС не могли представить, что у нас не только не расследуют эти дела, но и умышленно помогут этим людям избежать наказания", – подчеркнул адвокат.

По его словам, если бы не работа финансовых разведок европейских стран, ЕС уже мог бы снять санкции против людей, связанных с Януковичем.

"Санкции с Азарова вполне могут снять. У нас же никто никуда не торопится – прогресса в его деле я не вижу. Изменений по заочному расследованию тоже нет. Когда у Евросоюза закончится терпение продлевать санкции против этих людей? На мой взгляд, это уже должно было произойти. Спасает только то, что в европейских странах есть финансовые разведки – они везде по-разному называются, но суть одна. Они противодействуют легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и так далее. У них есть гораздо больше информации о транзакциях, чем у украинских правоохранителей. Преступления в долларовой или еврозоне сейчас легко расследуются. Нет больше понятия "банковская тайна", все видно: откуда пришли деньги, кто с ними связан, кто бенефициар. По желанию каждая юрисдикция может взыскать эти деньги себе. В нашем случае этим вопросом должен заниматься Офис генпрокурора", – отметил Тытыч.

28 января брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, старшего сына экс-президента Виктора Януковича. Позже журналист отметил, что в этот список также могут войти еще бывший вице-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший министр по вопросам доходов Александр Клименко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем.

Санкции в виде замораживания активов против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в 2014 году и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего.

Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников: Александр Янукович, Николай Азаров, Пшонка с сыном Артемом, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Ставицкий, Табачник, Курченко.

Как пишет Центр противодействия коррупции, основной причиной постепенной отмены санкций в отношении некоторых украинских экс-чиновников стали "отсутствие расследования Генеральной прокуратурой Украины случаев незаконного присвоения средств и плохое сотрудничество между украинскими и европейскими властями".

Теги: Виктор Янукович, Николай Азаров, Украина, санкции, Евросоюз, Виталий Тытыч, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Терон показала лицо без макияжа
Терон показала лицо без макияжа
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
Жена Остапчука: Я заметила результаты его общения с женщинами. Были одноразовые, многоразовые, постоянные
Жена Остапчука: Я заметила результаты его общения с женщинами. Были одноразовые, многоразовые, постоянные
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS