Тытыч: С Азарова вполне могут снять санкции. У нас же никто никуда не торопится – прогресса в его деле я не вижу

Тытыч: Когда у Евросоюза закончится терпение продлевать санкции? На мой взгляд, это уже должно было произойти Фото: grd.gov.ua

Евросоюз может снять санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова, так как в деле против него в Украине нет прогресса, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч.

"Мы занимаемся этим вопросом в контексте наших прямых обязанностей как представителей потерпевших. Азаров и сын [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича фигурируют как члены преступной организации. Мы работаем над передачей в суд дела по Януковичу и другим из его группы. И интересуемся возможностью взыскания активов во исполнение гражданских исков. Санкции против них вводили как меры предосторожности. Ведь Украина установила, что эта преступная организация незаконным путем выводила из страны бюджетные деньги. И эти средства в том числе находились на их зарубежных счетах. Евросоюз тогда отреагировал на обещания наших политиков и ввел санкции, поверив, что тут будут что-то расследовать. Слушая заявления руководства Украины, в ЕС не могли представить, что у нас не только не расследуют эти дела, но и умышленно помогут этим людям избежать наказания", – подчеркнул адвокат.

По его словам, если бы не работа финансовых разведок европейских стран, ЕС уже мог бы снять санкции против людей, связанных с Януковичем.

"Санкции с Азарова вполне могут снять. У нас же никто никуда не торопится – прогресса в его деле я не вижу. Изменений по заочному расследованию тоже нет. Когда у Евросоюза закончится терпение продлевать санкции против этих людей? На мой взгляд, это уже должно было произойти. Спасает только то, что в европейских странах есть финансовые разведки – они везде по-разному называются, но суть одна. Они противодействуют легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и так далее. У них есть гораздо больше информации о транзакциях, чем у украинских правоохранителей. Преступления в долларовой или еврозоне сейчас легко расследуются. Нет больше понятия "банковская тайна", все видно: откуда пришли деньги, кто с ними связан, кто бенефициар. По желанию каждая юрисдикция может взыскать эти деньги себе. В нашем случае этим вопросом должен заниматься Офис генпрокурора", – отметил Тытыч.

28 января брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, старшего сына экс-президента Виктора Януковича. Позже журналист отметил, что в этот список также могут войти еще бывший вице-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший министр по вопросам доходов Александр Клименко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем.

Санкции в виде замораживания активов против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в 2014 году и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего.

Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников: Александр Янукович, Николай Азаров, Пшонка с сыном Артемом, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Ставицкий, Табачник, Курченко.

Как пишет Центр противодействия коррупции, основной причиной постепенной отмены санкций в отношении некоторых украинских экс-чиновников стали "отсутствие расследования Генеральной прокуратурой Украины случаев незаконного присвоения средств и плохое сотрудничество между украинскими и европейскими властями".