Кулеба: Мы не видим со стороны ЕС сигналов об отмене санкций для соратников Януковича

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский союз может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, старшего сына экс-президента Виктора Януковича. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что "вся информация" об этом базируется "лишь на сообщении одного журналиста".

В украинском правительстве на встречах с политиками Евросоюза не видят сигналов со стороны Брюсселя о возможности отмены санкций для нескольких соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил 28 января, сообщает "Европейская правда".

"Для того, чтобы обсуждать отмену санкций для отдельных экс-чиновников, надо видеть соответствующий запрос со стороны ЕС. На наших встречах в Брюсселе мы не увидели от них таких сигналов, а вся информация базируется лишь на сообщении одного журналиста. Со своей стороны хочу добавить, что мы не видим сигналов ЕС, которые бы свидетельствовали о возможности отмены санкций в отношении отдельных лиц", – сказал он.

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал сегодня, что Европейский союз может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, старшего сына экс-президента.

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в 2014 году и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, его два сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего.

Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников: Александр Янукович, Николай Азаров, Пшонка с сыном Артемом, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Ставицкий, Табачник, Курченко.

Как пишет Центр противодействия коррупции, основной причиной постепенной отмены санкций в отношении некоторых украинских экс-чиновников стали "отсутствие расследования Генеральной прокуратурой Украины случаев незаконного присвоения средств и плохое сотрудничество между украинскими и европейскими властями".