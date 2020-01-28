Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Кулеба: Мы не видим со стороны ЕС сигналов об отмене санкций для соратников Януковича

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Европейский союз может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, старшего сына экс-президента Виктора Януковича. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что "вся информация" об этом базируется "лишь на сообщении одного журналиста".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба прокомментировал заявление Йозвяка
Кулеба прокомментировал заявление Йозвяка
Фото: kmu.gov.ua

В украинском правительстве на встречах с политиками Евросоюза не видят сигналов со стороны Брюсселя о возможности отмены санкций для нескольких соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил 28 января, сообщает "Европейская правда"

"Для того, чтобы обсуждать отмену санкций для отдельных экс-чиновников, надо видеть соответствующий запрос со стороны ЕС. На наших встречах в Брюсселе мы не увидели от них таких сигналов, а вся информация базируется лишь на сообщении одного журналиста. Со своей стороны хочу добавить, что мы не видим сигналов ЕС, которые бы свидетельствовали о возможности отмены санкций в отношении отдельных лиц", – сказал он. 

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал сегодня, что Европейский союз может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, старшего сына экс-президента. 

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в 2014 году и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, его два сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко. 

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. 

Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников: Александр Янукович, Николай Азаров, Пшонка с сыном Артемом, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Ставицкий, Табачник, Курченко.

Как пишет Центр противодействия коррупции, основной причиной постепенной отмены санкций в отношении некоторых украинских экс-чиновников стали "отсутствие расследования Генеральной прокуратурой Украины случаев незаконного присвоения средств и плохое сотрудничество между украинскими и европейскими властями".

Теги: Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Рикард Йозвяк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером
Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным
Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным
  Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
  Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS