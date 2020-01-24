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Кабмин Украины создал группу для преодоления последствий изменения климата

Созданную Кабинетом Министров Украины межведомственную группу по преодолению последствий изменения климата возглавил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба.

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Решение создать группу приняло правительство
Решение создать группу приняло правительство
Фото: Урядовий портал / Facebook

24 января Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата. Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Ее цель – охрана здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата. Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения. И уже в следующий вторник в Брюсселе во время шестого заседания совета ассоциации Украина – ЕС будем обсуждать вопросы сотрудничества по европейскому "зеленому" соглашению", – написал он.

По словам премьера, "Украина хочет присоединиться к соглашению на этапе формирования задач как полноценный игрок".

Рабочую группу возглавил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.

В 2019 году Украина заняла 17-е место в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата.

Теги: Украина, Кабинет Министров, климат, ассоциация с ЕС, Дмитрий Кулеба, Алексей Гончарук
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