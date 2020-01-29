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ЕС может исключить из санкционного списка Арбузова, Клименко и Пшонку – журналист

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который накануне сообщил о намерении Евросоюза снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и старшего сына экс-президента Виктора Януковича Александра, сегодня заявил, что этот список может увеличиться. По его данным, туда могут войти еще бывший вице-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший министр по вопросам доходов Александр Клименко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем.

В течение 2015 2019 годов ЕС снял санкции с 10 соратников Януковича
В течение 2015–2019 годов ЕС снял санкции с 10 соратников Януковича
Фото: ЕРА

Европейский союз может исключить из санкционного списка некоторых украинских чиновников – соратников беглого президента Виктора Януковича. Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Бывшего премьер-министра Украины [Сергея] Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов [Александра] Клименко, бывшего генерального прокурора [Виктора] Пшонку и его сына Артема могут исключить из списка", – написал журналист.

28 января Йозвяк сообщил, что ЕС может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, старшего сына экс-президента Виктора Януковича.

Санкции в виде замораживания активов против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в 2014 году и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко. 

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. 

Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников: Александр Янукович, Николай Азаров, Пшонка с сыном Артемом, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Ставицкий, Табачник, Курченко.

Как пишет Центр противодействия коррупции, основной причиной постепенной отмены санкций в отношении некоторых украинских экс-чиновников стали "отсутствие расследования Генеральной прокуратурой Украины случаев незаконного присвоения средств и плохое сотрудничество между украинскими и европейскими властями".

Теги: Виктор Янукович, Виктор Пшонка, санкции, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Европейский союз
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