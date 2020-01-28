ЕС требует от России обеспечить свободный проход судов по Керченскому проливу – Боррель

Европейский союз должен продолжить наблюдение за ситуацией с судоходством в Керченском проливе, подчеркнул высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель

Боррель: Мы увеличили нашу поддержку, чтобы смягчить эффект от российских действий по дестабилизации региона Фото: ЕРА

Европейский союз продолжает требовать от России обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив. Об этом высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель рассказал 28 января во время совместного с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинга, трансляция которого велась на странице Гончарука в Facebook.

"Мы должны продолжать наблюдать за тем, что там происходит. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и в обратном направлении, согласно международному праву. Мы увеличили нашу поддержку [Украины], чтобы смягчить эффект от российских действий по дестабилизации региона Азова. Мы осуществили ряд мероприятий, включая открытие офиса ЕС в Мариуполе и поддержали местную экономическую диверсификацию", – сказал он.

ЕС продолжит поддерживать независимость и территориальную целостность Украины, добавил Боррель.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

РФ препятствует проведению спасательных операций в бассейне Черного и Азовского морей, заявили в январе 2020 года Украина и Грузия в обращении к Международной морской организации.