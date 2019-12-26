США осудили открытие железной дороги между РФ и оккупированным Крымом

Открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом демонстрирует вопиющее неуважение РФ к суверенитету и территориальной целостности Украины, заявили в посольстве США в Украине.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года Фото: ЕРА

Соединенные Штаты Америки осуждают открытие железнодорожного сообщения между РФ и оккупированным Крымом. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, опубликованном 26 декабря в Twitter.

"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

We join Ukrainian and other European partners in condemning Russia’s launch of train service between Russia and Crimea. Russia’s latest move demonstrates blatant disrespect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 26, 2019

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Украина присоединилась к этим ограничительным мерам.

23 декабря по Крымскому мосту открыли железнодорожное движение из России на оккупированный полуостров. Президент РФ Владимир Путин проехал в кабине машиниста в поезде.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста.