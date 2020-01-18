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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина и Грузия заявили, что РФ препятствует морским спасательным операциям

Обращение Украины и Грузии к Международной морской организации о противоправных действиях России в бассейне Азовского и Черного морей поддержали делегации стран Евросоюза и США.

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IMO международная межправительственная организация, отвечающая за охрану и безопасность судоходства
IMO – международная межправительственная организация, отвечающая за охрану и безопасность судоходства
Фото: International Maritime Organization / flickr.com

Россия препятствует проведению спасательных операций в бассейне Черного и Азовского морей. Об этом делегаты от Украины и Грузии заявили в обращении к Международной морской организации (IMO), проинформировало 17 января посольство Украины в Великобритании.

"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств – членов IMO на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США", – сказано в сообщении, опубликованном в Facebook. 

https://www.facebook.com/ukraine.in.uk/posts/3262562990427198

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

IMO – международная межправительственная организация, которая является специализированным учреждением ООН, отвечающим за охрану и безопасность судоходства и предотвращение загрязнения окружающей среды с судов.

Теги: Россия, США, Украина, Грузия, Черное море, Керченский пролив, Азовское море, Евросоюз, судоходство
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