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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Самолеты РФ имитировали в Черном море ракетный удар по эсминцу США – ВВС Украины

В Черном море российские бомбардировщики выполнили возле американского эсминца USS Ross DDG71 маневр, характерный для нанесения ракетного удара, сообщили в командовании Воздушными силами ВСУ Украины.

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Эсминец США Ross вошел в Черное море 15 декабря
Эсминец США Ross вошел в Черное море 15 декабря
Фото: Yörük Işık / Twitter

23 декабря в Черном море военная авиация РФ имитировала ракетный удар по американскому ракетному эсминцу USS Ross DDG71. Об этом 24 декабря проинформировало в Facebook командование Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

"Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки, – ракетный эсминец США Ross, следовавший в порт Одесса. Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования", – сказано в сообщении.

В командовании ВВС Украины отметили, что "на фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции".

"Кроме того, Россия фактически "приватизировала" акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, что максимально усложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив", – подчеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2640963176181746

Американский эсминец USS Ross DDG71 вошел в акваторию Черного моря 15 декабря. Пресс-служба 6-го флота ВМС США объясняла, что эсминец будет проводить операции по обеспечению безопасности и взаимодействовать с союзниками и партнерами в регионе.

24 декабря корабль США прибыл в Одессу.

Теги: Россия, США, Украина, Черное море, самолет, военные, корабль, истребители, самолеты, эсминец, бомбардировщики
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