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В Одессу прибыл американский эсминец Ross

Вошедший в порт Одессы американский ракетный эсминец USS Ross DDG71 будет проводить в Черном море операции с союзниками и партнерами.

В Одессе эсминец пришвартовался в сильный туман
В Одессе эсминец пришвартовался в сильный туман
Фото: dumskaya.net

24 декабря в порт Одессы прибыл американский ракетный эсминец USS Ross DDG71. Об этом сообщает "Думская".

Издание отмечает, что корабль был пришвартован к причалу на Карантинном молу в сильный туман.

В акваторию Черного моря USS Ross вошел 15 декабря. Пресс-служба 6-го флота ВМС США объясняла, что эсминец будет проводить операции по обеспечению безопасности и взаимодействовать с союзниками и партнерами в регионе.

USS Ross стал восьмым американским военным кораблем, который посещает Черное море в 2019 году. Корабль заходил в Черноморскую акваторию в апреле.

Визит USS Ross демонстрирует "неизменную приверженность США безопасности и стабильности" в Черном море, заявляла командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.

Теги: США, Одесса, Черное море, корабль, туман, ВМС США, эсминец, порт
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