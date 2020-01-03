Освобожденный из российского плена моряк Эйдер женился в прямом эфире

Самый молодой из освобожденных из российского плена украинских моряков Андрей Эйдер 31 декабря женился на своей невесте. Церемония бракосочетания прошла в Киеве на Софийской площади.

Украинский моряк Андрей Эйдер, который был в плену в РФ после захвата российскими силовиками кораблей Военно-морского флота Украины 25 ноября 2018 года, 31 декабря женился на своей невесте Марине Вербицкой. Церемонию бракосочетания на Софийской площади в Киеве в прямом эфире транслировал телеканал "1+1".

Молодожены обменялись кольцами, после чего невеста бросила букет собравшимся на площади зрителям.

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Видео: ТСН / YouTube

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В ходе вооруженного инцидента у Керченского пролива Эйдер получил осколочное ранение ног.