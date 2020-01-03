Освобожденный из российского плена моряк Эйдер женился в прямом эфире

Украинский моряк Андрей Эйдер, который был в плену в РФ после захвата российскими силовиками кораблей Военно-морского флота Украины 25 ноября 2018 года, 31 декабря женился на своей невесте Марине Вербицкой. Церемонию бракосочетания на Софийской площади в Киеве в прямом эфире транслировал телеканал "1+1".
Молодожены обменялись кольцами, после чего невеста бросила букет собравшимся на площади зрителям.
25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.
В ходе вооруженного инцидента у Керченского пролива Эйдер получил осколочное ранение ног.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.
25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.
7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Дело против них в РФ не закрыли.