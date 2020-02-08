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СМИ обнаружили имения Азарова и Захарченко на Рублевке

Беглый экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет российское издание "Проект", получил в бессрочную аренду от властей РФ участок на Рублевке площадью 50 соток. Беглый экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко до недавнего времени владел участком площадью 40 соток.

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Азаров скрывается в России с 2014 года
Азаров скрывается в России с 2014 года
Фото: EPA

Российское издание "Проект" обнаружило имения беглых украинских топ-чиновников – экс-премьера Николая Азарова и экс-главы МВД Виталия Захарченко – на Рублевке.

Азаров, отмечает издание, получил в бессрочную аренду от российских властей почти 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее.

"Участок находится в собственности Российской Федерации и до конца 2014 года им распоряжался оздоровительный комплекс "Рублево-Успенский" управления делами президента [России]. Сколько Азаров за нее платит, если платит вообще, неизвестно", – говорится в материале.

При этом Азаров с семьей в 2014 году купил соседний участок площадью 15 соток с домом в 1,1 тыс. м².

В том же году владелицей 99 соток и дома в поселке Жуковка стала Лилия Азарова (супруга сына Николая Азарова Алексея).

Общую стоимость недвижимости семьи Азарова на Рублевке "Проект" оценивает примерно в 1,5 млрд руб. (около $23,4 млн).

Захарченко, по данным издания, до недавнего времени вместе с женой Людмилой был владельцем участка площадью 40 соток и дома в 660 м² на территории коттеджного поселка "Парк Вилл" в Жуковке. В августе прошлого года Захарченко развелся с женой, по документам недвижимость осталась у бывшей супруги беглого украинского министра.

Стоимость такого участка колеблется от $2,51 до $5,69 млн, отмечает "Проект".

Азаров и Захарченко бежали в Россию в феврале 2014 года, после Революции достоинства. Азарова в Украине подозревают в превышении власти, создании преступной организации, растрате и присвоении средств, а также в незаконном препятствовании организации и проведению митингов и сборов граждан. Захарченко разыскивается по подозрению в превышении власти и организации убийств протестующих.

Теги: Николай Азаров, Россия, Евромайдан, Украина, Виталий Захарченко, коррупция, Революция достоинства
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