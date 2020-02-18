Янукович: Буду делать все, чтобы Украина не упустила надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю

Беглый президент Украины Виктор Янукович написал обращение к украинцам по поводу годовщины событий Революции достоинства. Он обвинил предыдущую власть страны в попытке ее разделить, и выразил надежду на успех политики действующего президента Владимира Зеленского.

Беглый президент Украины Виктор Янукович заявил, что шаги действующего главы Украинского государства Владимира Зеленского дают надежду на достижение мира и стабильности в Украине. Обращение Януковича к украинцам по случаю годовщины расстрелов на Майдане обнародовал на своей странице в Facebook адвокат Виталий Сердюк.

Экс-президент высказал мнение, что предыдущая власть, которую он обвинил в госперевороте, делала все, чтобы разделить государство. По его словам, радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают обществу свою версию современной истории Украины.

Янукович считает, что до тех пор, пока Запад "не признает правду" о событиях 2014 года, будут существовать препятствия к полному примирению.

"После выборов президента 2019 года народ Украины отстранил от власти [экс-президента Петра] Порошенко, дав шанс президенту Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители. Борьба за правду и справедливость будет объединять все больше сильных людей, которые по-настоящему любят Украину. Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю", – уверяет Янукович.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – на тот момент президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). В Генпрокуратуре сообщали, что в результате противостояния погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе.