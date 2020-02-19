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Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Люди Януковича предлагали мне продать бизнес. После этого пришлось усиливать охрану

Совладелец "АТБ-маркет" Геннадий Буткевич в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону сказал, что не знает наверняка, знал ли экс-президент Виктор Янукович о попытках людей из его окружения купить бизнес Буткевича.

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Буткевич: Цена не обговаривалась
Буткевич: Цена не обговаривалась
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Совладелец "АТБ-Маркет", украинский бизнесмен Геннадий Буткевич сообщил, что его бизнес пытались в свое время выкупить люди из окружения четвертого президента Украины Виктора Януковича. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону.

"Поделиться – нет. Но продать предлагали.... Цена не обговаривалась. Смотрели в глаза и говорили: "Не хотели бы продать компанию?" – отметил Буткевич.

Бизнесмен подчеркнул, что "безусловно" отказывался от сделки, а также утвердительно ответил на вопрос, приходилось ли после этого усиливать охрану.

Он заявил, что не знает наверняка, в курсе ли был Янукович, что люди из его окружения пытаются купить бизнес у Буткевича.

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"АТБ-Маркет" основан в 1993 году. У компании три совладельца: Буткевич, Виктор Карачун и Евгений Ермаков.

По данным Буткевича, товарооборот сети в 2019 году составил 128 млрд грн.

Янукович был президентом Украины с 2010 года до начала 2014-го, после чего сбежал из страны на фоне Евромайдана.

Теги: Виктор Янукович, бизнес, АТБ, Геннадий Буткевич, продажа
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