Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: За прошлый год мы заплатили почти 13 млрд грн налогов

В 2019 году компания "АТБ-Маркет" заплатила в бюджет Украины почти 13 млрд грн налогов. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону сообщил совладелец "АТБ-Маркет", украинский бизнесмен Геннадий Буткевич.
Его спросили, какой товарооборот был у сети в прошлом году.
"128 миллиардов [гривен]. Чуть меньше 13 миллиардов [гривен налогов заплатили]", – сказал Буткевич.
Он подчеркнул, что ему "неинтересно", кто сопоставим с "АТБ-Маркет" по выплате налогов.
"Я знаю четко, что мы – первые среди тех компаний, которые были созданы с нуля и самими", – подчеркнул Буткевич.
По данным бизнесмена, в сети насчитывается 1077 магазинов. Количество сотрудников – больше 60 тыс.
"Зарплату платим четко, вовремя. Средняя зарплата у нас – где-то 14 тысяч", – объяснил он.
Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью