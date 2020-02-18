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Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: За прошлый год мы заплатили почти 13 млрд грн налогов

Украинский бизнесмен, совладелец компании "АТБ-Маркет" Геннадий Буткевич заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону, что товарооборот сети составил в 2019 году 128 млрд грн.

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Буткевич: Мы первые среди тех компаний, которые были созданы с нуля и самими
Буткевич: Мы – первые среди тех компаний, которые были созданы с нуля и самими
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В 2019 году компания "АТБ-Маркет" заплатила в бюджет Украины почти 13 млрд грн налогов. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону сообщил совладелец "АТБ-Маркет", украинский бизнесмен Геннадий Буткевич.

Его спросили, какой товарооборот был у сети в прошлом году.

"128 миллиардов [гривен]. Чуть меньше 13 миллиардов [гривен налогов заплатили]", – сказал Буткевич.

Он подчеркнул, что ему "неинтересно", кто сопоставим с "АТБ-Маркет" по выплате налогов.

"Я знаю четко, что мы – первые среди тех компаний, которые были созданы с нуля и самими", – подчеркнул Буткевич.

По данным бизнесмена, в сети насчитывается 1077 магазинов. Количество сотрудников – больше 60 тыс.

"Зарплату платим четко, вовремя. Средняя зарплата у нас – где-то 14 тысяч", – объяснил он.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

Теги: Украина, налоги, товарооборот, АТБ, миллиардер, Геннадий Буткевич, магазин
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