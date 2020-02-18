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Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Когда Тимошенко расходилась с Пинчуком, я сказал ей: "Завтра вы решите пойти в политику"

Украинский бизнесмен Геннадий Буткевич в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко работала в 1990-е годы с бизнесменом Виктором Пинчуком.

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Буткевич рассказал, что просил у Тимошенко бонус
Буткевич рассказал, что просил у Тимошенко бонус
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Совладелец "АТБ-Маркет", украинский бизнесмен Геннадий Буткевич заявил, что предчувствовал уход в политику нынешнего главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону.

По словам бизнесмена, он сам говорил об этом Тимошенко, когда она прекращала работу с бизнесменом Виктором Пинчуком.

"У меня с ней был разговор, когда они с Пинчуком расходились. Я сказал: "Юлия Владимировна, вот вы разошлись сегодня с Пинчуком. Завтра вы решите пойти в политику..." Об этом еще никто не думал, а я чувствовал. И попросил бонус. И этот бонус мы запустили в бизнес", – рассказал он.

Буткевич подтвердил, что Тимошенко работала вместе с Пинчуком, когда он в 1990-е годы возглавлял службу безопасности компании "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

Тимошенко до 1997 года возглавляла ЕЭСУ – компанию, которая продавала газ.

Собственник металлургической компании "Интерпайп" Виктор Пинчук с состоянием в $2,31 млрд занял второе место в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала НВ.

Теги: Юлия Тимошенко, Виктор Пинчук, бизнес, политика, миллиардер, Геннадий Буткевич
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