Рябошапка о результатах по делу Шеремета: Из того, что можно было бы публично озвучить, пока ничего нет

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка утверждает, что правоохранители ведут активную работу по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

2 марта генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал журналистам, что у него пока нет информации, которую можно было бы предать огласке, по расследованию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Из того, о чем можно публично сказать, пока ничего. Работа ведется, ведется активно, наши прокуроры постоянно работают со следователями из национальной полиции, но из того, что можно было бы публично озвучить, пока ничего нет", – сказал он.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Антоненко (арестован) и детский хирург Кузьменко (арестована). В деле также фигурируют супруги Инна и Владислав Грищенко как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.