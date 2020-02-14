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Дело Шеремета. Суд оставил Дугарь под ночным домашним арестом

Суд отказался отпустить военную медсестру Яну Дугарь, которую подозревают в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на поруки нардепов и активистов.

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Дугарь должна находиться под ночным домашним арестом по месту несения службы в воинской части в Днепропетровской области
Дугарь должна находиться под ночным домашним арестом по месту несения службы в воинской части в Днепропетровской области
Фото: ЕРА

14 февраля Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом военную медсестру Яну Дугарь, которую подозревают в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает УНИАН.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила без изменений решение Печерского райсуда Киева от 5 февраля, согласно которому Дугарь должна находиться под ночным домашним арестом по месту несения службы в воинской части в Днепропетровской области.

Подозреваемой по-прежнему запрещено покидать территорию воинской части, за исключением необходимости оказать неотложную медицинскую помощь или для проведения следственных действий. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства народных депутатов и активистов о взятии Дугарь на поруки.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко. В деле также фигурируют супруги Инна и Владислав Грищенко как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

12 февраля в МВД заявили, что Дугарь манипулирует фактами для создания алиби.

Теги: МВД, Украина, убийство, Павел Шеремет, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко
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