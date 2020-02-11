Зеленский о расследовании дела Шеремета: Правоохранители могут извиниться, если это была просто ошибка

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета правоохранители могли допустить ошибки.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что рад факту, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета сдвинулось с мертвой точки, однако допустил, что правоохранители могли допустить ошибки в расследовании.

Говоря о своем участии в презентации предварительных результатов расследования, Зеленский сказал, что не жалеет об этом.

"Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил "вероятные исполнители", "вероятные убийцы". Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело", – подчеркнул президент.

Он отметил, что если суд назовет обвинение необоснованным, а доказательства недостаточными, правоохранители, которые этим занимались, "как минимум извинятся".

"Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть", – добавил Зеленский.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военный медик Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко. В деле также фигурируют супруги Инна и Владислав Грищенко как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.