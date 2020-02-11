Зеленский: Наша задача в ближайшие годы – закончить войну

В начале войны на Донбассе в 2014 году Украина объединилась, но потеряла территории, а если будет мир, у страны есть возможность объединиться снова, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Мир на Донбассе – это не просто вернуть территорию и людей, это не потерять в целом страну Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной стратегией его команды является не потерять страну, а остановить войну на Донбассе. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас сейчас в целом вопрос – не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть... Донецк и Луганск – мы понимаем, там идет война. То есть я думаю, что наша задача в ближайшие годы – закончить войну. Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну. И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война", – сказал Зеленский.

Он считает, что в начале войны на Донбассе в 2014 году Украина объединилась, но потеряла территории, а если будет мир, у страны есть возможность объединиться в целом.

"Ведь всем жить лучше, если не погибают люди, когда страна целая. То есть это символ. Мир на Донбассе – это не просто вернуть территорию и людей, это в принципе не потерять в целом страну. Я знаю, что украинцы этого хотят", – добавил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.