Зеленский: Главное, о чем мы говорили с папой Франциском, – это мир

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил папу римского Франциска за инициативу "Папа для Украины", в рамках которой 900 тыс. украинцам, пострадавшим в результате войны на Донбассе, была оказана помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил папу римского Франциска в Украину. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства 8 февраля после аудиенции Зеленского и первой леди Елены Зеленской с Франциском в Ватикане.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине – не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", – сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил Франциска за инициативу "Папа для Украины", в рамках которой 900 тыс. украинцам, пострадавшим в результате войны на Донбассе, была оказана помощь.

Кроме этого, Зеленский обсудил с понтификом ситуацию на Донбассе.

"Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" – вот такой у меня сейчас имидж в Европе. Обратился к папе Франциску с просьбой помочь с освобождением украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и России", - сказал глава государства.

Портал Vatican News сообщил, что после аудиенции с папой римским Зеленский встретился с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

"Переговоры в государственном секретариате были посвящены в основном гуманитарной ситуации и поискам мира в контексте конфликта, который с 2014 года по настоящее время угнетает Украину. В этом отношении было высказано общее пожелание, чтобы все вовлеченные стороны проявили наибольшую чувствительность к нуждам населения, которое является первой жертвой насилия, а также настойчивость и последовательность в диалоге. Были также рассмотрены темы, касающиеся двустороннего сотрудничества и вклада католической церкви, которая присутствует в стране в различных обрядах", – пишет портал.

Официальный визит Зеленского в Ватикан начался 8 февраля.