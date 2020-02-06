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Зеленский 8 февраля посетит Ватикан, где встретится с папой римским Франциском

У президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане запланирована встреча с папой римским Франциском, а также с государственным секретарем святого престола Пьетро Паролином.

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По данным СМИ, Зеленский едет в Ватикан в сопровождении своего помощника Андрея Ермака
По данным СМИ, Зеленский едет в Ватикан в сопровождении своего помощника Андрея Ермака
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля посетит Ватикан. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у его святейшества папы Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям святого престола Пола Ричарда Галлахера", – говорится в сообщении.

Издание "НВ" пишет, что Зеленский едет в Ватикан в сопровождении своего помощника Андрея Ермака. Глава Офиса президента Андрей Богдан туда не поедет.

По данным издания, между Богданом и Ермаком существует взаимная неприязнь и конкуренция, в которой на данный момент якобы уступает Богдан.

Теги: папа римский, Ватикан, Владимир Зеленский, визит, Александр Ермак, Андрей Богдан, встреча
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