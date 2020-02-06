Зеленский 8 февраля посетит Ватикан, где встретится с папой римским Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля посетит Ватикан. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у его святейшества папы Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям святого престола Пола Ричарда Галлахера", – говорится в сообщении.
Издание "НВ" пишет, что Зеленский едет в Ватикан в сопровождении своего помощника Андрея Ермака. Глава Офиса президента Андрей Богдан туда не поедет.
По данным издания, между Богданом и Ермаком существует взаимная неприязнь и конкуренция, в которой на данный момент якобы уступает Богдан.