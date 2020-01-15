Пара римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела по связям с государствами Государственного секретариата в Ватикане.

В Ватикане впервые назначили женщину на высокую должность. Об этом 15 января сообщает Vatican News.

Папа римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела по связям с государствами Государственного секретариата в Ватикане. Она будет отвечать за сектор многосторонних отношений, в частности, за коммуникацию с межправительственными организациями и межсторонние соглашения.

Ди Джованни родилась в Палермо в 1953 году и получила юридическое образование. С 1993 года она была официалом отдела по связям с государствами, уделяя внимание гуманитарному праву, положению женщин, туризму и интеллектуальной собственности.

Вместе с Ди Джованни будет работать Мирослав Ваховский, который будет отвечать за двухстороннюю дипломатию.