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В Ватикане впервые назначили женщину на высокую должность

Пара римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела по связям с государствами Государственного секретариата в Ватикане.

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Папа римский назначил женщину на высокий пост в Ватикане
Папа римский назначил женщину на высокий пост в Ватикане
Фото: ЕРА

В Ватикане впервые назначили женщину на высокую должность. Об этом 15 января сообщает Vatican News.

Папа римский Франциск назначил Франческу Ди Джованни заместителем секретаря отдела по связям с государствами Государственного секретариата в Ватикане. Она будет отвечать за сектор многосторонних отношений, в частности, за коммуникацию с межправительственными организациями и межсторонние соглашения.

Ди Джованни родилась в Палермо в 1953 году и получила юридическое образование. С 1993 года она была официалом отдела по связям с государствами, уделяя внимание гуманитарному праву, положению женщин, туризму и интеллектуальной собственности.

Вместе с Ди Джованни будет работать Мирослав Ваховский, который будет отвечать за двухстороннюю дипломатию.

Теги: Ватикан, туризм, Франциск, дипломаты, женщины, работа
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