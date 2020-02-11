Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Песков заявил, что Козак в новой должности будет заниматься "украинскими делами"

Новый заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься украинскими вопросами, прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал украинское направление, пока не подписано, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песков: Точная формулировка зоны ответственности Козака будет зафиксирована в распределении обязанностей
Песков: Точная формулировка зоны ответственности Козака будет зафиксирована в распределении обязанностей
Фото: ЕРА

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься, в том числе, украинскими вопросами. Об этом сегодня в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Спикер Кремля подчеркнул, что точная формулировка зоны ответственности Козака будет зафиксирована в распределении обязанностей, однако пока известно, что он будет отвечать за вопросы интеграции и "украинские дела".

Отвечая на вопрос, интеграцией "кого с кем" будет заниматься Козак, Песков подчеркнул, что не России и Украины. 

Он добавил, что прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал украинское направление, не подписано. 

Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Козака заместителем главы своей администрации. По данным российских СМИ, он будет курировать украинское направление.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов отметил, что смена Кремлем куратора украинского направления может означать, что оккупированный Донбасс вернут Украине "инфицированным" российскими интересами.

Теги: Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владислав Сурков, Дмитрий Козак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Давка, паника, хороший фильм. Как российские зрители и актеры описывают эвакуацию из московского кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"
Давка, паника, хороший фильм. Как российские зрители и актеры описывают эвакуацию из московского кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"
Опубликовано фото сильно похудевшей Адель
Опубликовано фото сильно похудевшей Адель
Звезда сериала "Великолепный век" Узерли в одном ролике показала этапы взросления своей дочери
Звезда сериала "Великолепный век" Узерли в одном ролике показала этапы взросления своей дочери
Савченко в красном платье искупалась в Северном Ледовитом океане
Савченко в красном платье искупалась в Северном Ледовитом океане
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS