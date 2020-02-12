Дело Шеремета. В МВД считают, что Дугарь манипулирует фактами для создания алиби

Правоохранители привели несколько примеров, как показания подозреваемой в деле убийства Павла Шеремета Яны Дугарь и ее защиты не совпадают с данными следствия.

В Министерстве внутренних дел считают, что подозревая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь и ее защитники сознательно на суде предоставляли недостоверную информацию, чтоб создать алиби. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба МВД.

Правоохранители навели три примера манипуляций фактами.

13 декабря 2019 года адвокаты Дугарь заявили, что видео с камер наблюдения для идентификации личности датировано 11 июля 2019 года, а в это время подозреваемая находилась за границей. Однако видео на самом деле датировано 7 ноября, и в это время подозреваемая находилась в Украине в городе Покровск.

Как выяснили следователи, цифры даты съемки были настроены на камере в таком режиме: сначала месяц – 11-й, то есть ноябрь, а потом уже – день, то есть 7-е число. Поэтому информация о пребывании Дугарь за рубежом в момент записи сравнительного видео не соответствует действительности.

Фото: mvs.gov.ua

Дугарь и ее защита заявляли, что она не могла осуществлять разведку в Киеве 15-го и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потому никак не могла покинуть место прохождения службы. Однако, по данным следствия, только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места службы. При этом за это время Дугарь выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области.

Фото: mvs.gov.ua

По данным МВД, Дугарь также не сказала правды о своем первом визите в Киев: она рассказывала, что впервые посетила Киев только в марте 2017 года. Но на личной странице в соцсети подозреваемой следователи обнаружили ее фото на столичном Майдане Независимости, датированное 29 августа 2012 года.

Фото: mvs.gov.ua

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко. В деле также фигурируют супруги Инна и Владислав Грищенко как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности о несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.